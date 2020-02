Coronavirus, Balotelli su Instagram: "Chiudete stazioni, aeroporti, porti e dogane"

L'attaccante del Brescia si è detto molto preoccupato per l'epidemia in Lombardia: "Chiuderete tutto quando saremo tutti contagiati?".

Più di 170 casi di coronavirus accertati in Lombardia, la regione italiana con i maggiori contagi. Se in Veneto in Emilia la situazione totale è di 50, in terra lombarda ci sono stati 5 decessi e una serie di contagi molto più alta rispetto alle altre regioni del nord. Colpito ovviamente il calcio, con i giocatori pronti a dire la propria.

Su Instagram ha parlato Mario Balotelli, come noto tornato la scorsa estate in per giocare con la maglia del , dunque in Lombardia. Attraverso il proprio account social, l'ex ha postato l'ordinanza del presidente della regione e alcuni pensieri personali.

Balotelli, come milioni di italiani, aspetta una cura nell'ansia:

"Preoccupato. E' un fatto gravissimo, come una guerra".

Dunque la richiesta e la domanda da parte di Balotelli: