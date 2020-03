Coronavirus, auto-isolamento finito per Danilo ed Alex Sandro: tornano in Brasile

Come Higuain, Pjanic, Douglas Costa e Khedira, anche Danilo ed Alex Sandro hanno lasciato l'Italia per raggiungere le rispettive famiglie.

I due brasiliani, infatti, nelle ultime ore hanno salutato momentaneamente il capoluogo piemontese per raggiungere i propri cari in .

Terminato il periodo di auto-isolamento, legato alla positività di Daniele Rugani al COVID-19, l'ex coppia di terzini del ha scelto di sbarcare in terra sudamericana, in attesa di avere notizie dalla , che per il momento - e non potrebbe essere altrimenti - non ha ancora fissato una data per la ripresa degli allenamenti alla Continassa.

Isolamento per forza di cose prolungato per Blaise Matuidi e Paulo Dybala, che rappresentano gli altri due casi di positività al coronavirus appartenenti alla Vecchia Signora. Mentre tutti gli altri giocatori, che si sono sottoposti al tampone nei giorni scorsi, sono risultati negativi.

Prosegue la campagna di raccolta fondi ideata dalla , a sostegno della Regione Piemonte, in favore delle strutture sanitarie e del personale medico in lotta contro il COVID-19.