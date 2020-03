Coronavirus, Austin avverte: "Ho avuto febbre fino a 39.7, è una cosa seria"

Il Coronavirus, ormai è chiaro, non colpisce solo gli anziani o i soggetti più deboli. A spiegarlo ancora meglio è Charlie Austin, attaccante del Albion (club di Championship) che ha contratto la malattia.

Austin infatti, intervistato dal 'Telegraph Sport', ha raccontato i pesanti sintomi del Coronavirus sul suo corpo da atleta.

"Ho avuto febbre fino a 39,7 la domenica e il lunedì sera ho sudato freddo. Era come se qualcuno mi stesse buttando secchiate d'acqua addosso. Prima di avvertire i sintomi, sabato ero al telefono con la madre di mia moglie Bianca e le avevo detto che se proprio qualcuno avesse dovuto prendere il virus speravo di essere io, perché mi sentivo in forma e in grado di gestirlo".