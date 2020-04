Coronavirus, arrestato l'ex Parma Prijovic: ha violato il coprifuoco in Serbia

L’attaccante della Nazionale serba e dell’Al-Ittihad Aleksandar Prijovic, è stato arrestato a Belgrado perché reo di aver violato le severissime restrizioni imposte dal governo serbo al fine di limitare il contagio da Coronavirus.

A confermare la cosa è stato il direttore nazionale della polizia, Vladimir Rebic, ai microfoni dell’emittente televisiva RTS.

“Prijovic è stato arrestato insieme a molte altre persone e con essi è stato convocato in procura. Hanno violato il coprifuoco bevendo qualcosa nella hall del ristorante di un hotel di Belgrado dopo le 17:00. In totale c’erano più di cinque persone ed anche l’hotel è ritenuto responsabile perché le misure imposte vietano di servire cibi e bevande, se non a domicilio”.