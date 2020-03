Coronavirus, annuncio dell'Atalanta: "In isolamento dopo Valencia"

L'Atalanta ha comunicato sul proprio sito web di aver confermato l'isolamento domiciliare per i giocatori, già attivo dal ritorno da Valencia.

Il ha comunicato nella giornata di oggi che 5 tesserati della società sono stati trovati positivi al Coronavirus. Secondo quanto riportato da 'Marca' uno di questi è Gayà, che aveva giocato contro l' soltanto martedì scorso.

Il club bergamasco ha così confermato le misure di isolamento per tutti i propri giocatori, che, come spiega la società in un comunicato, era già attivo dal ritorno dalla .

"A seguito della positività di più tesserati del Valencia CF, Atalanta B.C. comunica che sono stati confermati la forma dell’isolamento domiciliare e il rispetto delle norme igieniche come da indicazioni dell’istituto Superiore di Sanità, prassi già messa in atto dal Club sin dal rientro dalla trasferta di Valencia".

Bergamo è una delle città maggiormente colpite dal Coronavirus, che sta mettendo in ginocchio l' intera.