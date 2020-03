Coronavirus, anche la Liga si arrende: prossime due giornate a porte chiuse

Come riportato da 'Marca', le prossime due giornate di Liga e Segunda División si giocheranno a porte chiuse a causa del Coronavirus.

Anche il calcio spagnolo comincia ad adottare misure serie e restrittive dovute al Coronavirus. Mentre noi siamo passati dal giocare a porte chiuse alla sospensione generale dello sport', gli spagnoli cominciano con lo stesso nostro passo.

🚨🚨🚨 Las dos próximas jornadas de LaLiga, a puerta cerrada https://t.co/1gLGUUjpvA Informa @jfelixdiaz — MARCA (@marca) March 10, 2020

Le prossime due giornate di e Segunda División, come riportato da 'Marca', si disputeranno infatti a porte chiuse. L'ufficialità è attesa a breve, dopo la riunione del Consiglio dei Ministri,

Una scelta dura ma obbligata, come noi in sappiamo bene. Per la Liga si tratta delle giornate 28 e 29, mentre per la Segunda División delle giornate 32 e 33.

Il sarà la squadra più colpita sportivamente da questa misura, dal momento che entrambe le giornate avrebbe dovuto giocare nel suo stadio, contro l' il prossimo venerdì e contro il il sabato 21.