Coronavirus, allenamenti del Sassuolo a porte chiuse: "Sino a nuova comunicazione"

La formazione di De Zerbi svolgerà le proprie partite a porte chiuse: anche la gara contro il Brescia dovrebbe giocarsi senza tifosi.

La sfida contro l' è stata rinviata a data da destinarsi, ora il prepara quella contro il , in quel del Mapei Stadium. Una sfida che difficilmente verrà rinviata, pronta ad essere disputata a porte chiuse e senza dunque i tifosi delle due squadre.

In attesa dell'ufficialità da parte di e Governo, il Sassuolo ha annunciato che le prossime sedute di allenamento verranno svolte a porte chiuse. Il primo di tanti provvedimenti che sembrano pronti ad essere confermati da parte delle squadre di Lombardia, Piemonte, Friuli e la stessa Emilia-Romagna.

Così il Sassuolo ha evidenziato la decisione sui propri canali social:

"Il Sassuolo Calcio comunica che domani pomeriggio al Mapei Football Center è in programma la ripresa della preparazione della Prima Squadra e della formazione Primavera. Da domani, per entrambe le squadre, gli allenamenti si terranno a PORTE CHIUSE sino a nuova comunicazione".

Appena iniziata, ovviamente l'emergenza coronavirus non verrà risolta in pochi giorni e mentre le autorità cercano di evitare il panico, la vita va avanti, con le dovute limitazioni. In Serie A il Sassuolo è la prima compagine a confermare gli allenamenti a porte chiuse, ma quasi sicuramente anche le altre prenderanno esempio in termini simili.

Resta da capire quando verrà recuperata la sfida contro l'Atalanta, ma visti gli impegni di Champions della Dea la prima data disponibile, e anche unica in caso di passaggio del turno europeo, dovrebbe essere quella del 18 marzo. Si vedrà: una questione secondaria attorno ad una primaria.