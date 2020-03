Coronavirus, allarme Commisso: "8-10 positivi nel mondo Fiorentina"

Rocco Commisso dagli USA sull'emergenza Coronavirus: "Sono chiuso in casa da 5 giorni, non mi è stato concesso di venire in Italia".

L'emergenza Coronavirus sta tenendo banco in e proprio in questi giorni si sta discutendo sull'eventuale data di recupero delle tante partite rimanenti in questa stagione. Il presidente della Rocco Commisso è attualmente fermo negli e ha svelato il numero di contagiati presenti nell'ambiente viola.

Dopo i casi accertati di Pezzella e Cutrone, il patron viola ha tracciato ai microfoni di 'Sky Sport' un bilancio sui positivi all'interno del club:

"Ho visto come si è aggravata la situazione e anche noi, tra membri dello staff e mogli dei calciatori, abbiamo un totale di 8-10 positivi che gravitano intorno al mondo Fiorentina".

Commisso non è riuscito a tornare in Italia dopo lo scoppio dell'emergenza: