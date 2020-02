Coronavirus, allarme anche nel calcio: la Lega Dilettanti rinvia 42 partite in Lombardia

Sono ben 42 le partite rinviate in Lombardia per l'allarme Coronavirus tra Eccellenza, Promozione, Prima Categoria, calcio giovanile e femminile.

L'allarme Coronavirus scattato in Lombardia si ripercuote anche sul calcio. La Lega Dilettanti infatti ha deciso di rinviare ben 42 partite previste nel week-end per evitare il possibile propagarsi della malattia.

A fermarsi sono in tanti: dalla Promozione all'Eccellenza, fino alla Prima Categoria passando per il calcio giovanile e quello femminile. Una precauzione evidentemente ritenuta necessaria dopo gli ultimi sviluppi.

🔴 Le gare rinviate e tutte le informazioni sono disponibili qui ➡️ https://t.co/B8zMy4HCqjhttps://t.co/TtL4hZdTYv — LND (@LegaDilettanti) February 21, 2020

Nel comunicato della Lega Dilettanti la motivazione del rinvio delle gare è addebbitata "alla criticità determinata dal Coronavirus, che ha coinvolto le zone del lodigiano e le società provenienti dallo stesso territorio".

Altre squadre

La stessa Lega peraltro non esclude di rinviare altre partite: "le società non presenti in questo elenco che hanno tesserati (dirigenti, tecnici, calciatori) provenienti dalle zone interessate possono richiedere il rinvio della gara".