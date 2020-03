Coronavirus, Alderweireld dona tablet per poter videochiamare le famiglie

Una bella notizia che parte dal mondo del calcio e arriva a sostegno delle persone più vulnerabili in questo momento difficile. Il difensore del , Toby Alderweireld, si è impegnato a donare "dozzine" di tablet agli ospedali e alle case di cura.

Whoever can help, please help! Together, we can come out of this difficult time stronger than ever. Stay safe everyone ❤️ pic.twitter.com/MOCNNVLMWR