Coronavirus, Adebayor criticato in Togo: "Non faccio donazioni"

Emmanuel Adebayor è molto criticato in Togo perché non ha fatto donazioni per aiutare il contrasto al coronavirus: "Non sono Eto'o o Drogba..."

In Africa preoccupa seriamente il contagio e lo spargimento del coronavirus in questa fase, ed è per questo che i personaggi più esponenti del continente, come Drogba o Eto'o, stanno aiutando con grandi donazioni.

Ma non è il caso di Emmanuel Adebayor che si trova ad essere molto criticato nel 'suo' Togo. Come riporta 'AS', però, lui non fa un passo indietro e anzi rincara la dose.

"Voglio essere molto chiaro, non faccio e non farò donazioni. Faccio quello che voglio e mangio quello che voglio. Alcuni pensano addirittura che sia stato io a introdurre il virus a Lomé, è spiacevole tutto ciò, ma so com'è fatto il mio Paese. Possono paragonarmi a Drogba, possono paragonarmi a Eto’o, ma sfortunatamente non sono loro. Sono Emmanuel Sheyi Adebayor e farò sempre ciò che voglio".

Insomma, Adebayor non ne vuole sapere di aiutare economicamente il Togo e la capitale Lomé, che si trova a dover fare i conti con circa 88 contagiati per il momento.