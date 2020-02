Coronavirus, 4 partite rinviate in Serie A: le possibili date dei recuperi

Sono quattro le partite della venticinquesima giornata di Serie A rinviate a causa dell'allarme Coronavirus. Da stabilire le date dei recuperi.

L'allarme Coronavirus deflagrato nelle ultime ore in ha sconvolto il programma della venticinquesima giornata di . Sono infatti ben quattro le partite rinviate: dopo -, - e - la stessa sorte nella tarda mattinata di domenica è toccata anche a -.

Adesso però resta da capire, in un calendario particolarmente congestionato soprattutto per Atalanta e Inter, quando si recupereranno le partite rinviate oggi. Molto, ovviamente, dipenderà dal cammino delle due squadre nerazzurre in Europa.

In caso di eliminazione dell'Inter contro il ad esempio la gara contro la Sampdoria potrebbe essere recuperata già l'11 marzo. Ma se la squadra di Conte dovesse passare il turno in le cose si complicherebbero parecchio.

Altre squadre

L'Atalanta invece il 10 marzo sarà impegnata a nel ritorno degli ottavi di a Valencia ma potrebbe recuperare la gara contro il Sassuolo la settimana dopo (18 marzo), dato che l'andata degli eventuali quarti si giocherà comunque solo a inizio aprile.

Meno problemi in tal senso ovviamente per Verona-Cagliari e Torino-Parma: le quattro squadre, infatti, non sono impegnate in altre competizioni e dunque queste due gare potrebbero essere recuperate nelle prossime settimane. Coronavirus permettendo.