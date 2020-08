Cornet e Dembelè incubi del Manchester City: 4 goal a Guardiola

Cornet un tempo faceva l'ala e nel 2013 fu vicino alla Juve, per Dembelè prime gioie in Champions col Lione: per entrambi, 4 goal rifilati al City.

Un passato da predestinato, un presente di fatica. E da incubo del di Guardiola insieme a Moussa Dembelè, colui che ha dato il colpo di grazia agli inglesi. In da Maxwel Cornet si aspettavano tanti goal, dribbling, giocate, numeri. La maglia Bleu , dopo aver completato la trafila delle giovanili.

I numeri, quelli ci sono: per ora siamo a 46 goal in 210 partite con il . And counting . Giocatore offensivo, prevalentemente ala, all'occorrenza seconda punta. La nazionale francese, però, un miraggio. Cornet gioca con la . Anzi, è una riserva, dietro Zaha, Pepé, Gradel. La Francia l'ha lasciata dopo l'Under 21. Poi il classe 1996 ha scelto il paese d'origine dei genitori e nel quale è nato.

Nato in Costa d'Avorio, cresciuto in Francia. Nel 2004, a 8 anni, lo vede il Metz, club che sa scoprire talenti. Tra gli altri: Miralem Pjanic, per citarne uno passato da Lione. E nel gennaio 2015 è proprio l'OL che lo acquista. Alla prima stagione completa segna 8 goal. Convince, ma mai tanto da guadagnarsi un posto in pianta stabile in prima sqadra. Mai sopra i 2000 minuti in una stagione.

In , però, tira un'aria diversa. Maxwel Cornet lo sa. E quando gioca contro il Manchester City di Guardiola, si scatena. L'anno scorso, solo due da titolare. Le due contro Guardiola. Risultato: goal all'andata all'Etihad nella vittoria per 1-2, doppietta al ritorno per il pareggio 2-2. Sempre segnando il goal del vantaggio. Quest'anno, non cambia il trend: lo 0-1 nel quarto di finale lo segna lui.

Quattro goal in tre partite al City di Guardiola, numeri da fenomeno. Anzi, numeri da Leo Messi: l'unico a riuscirci dal 2016 ad oggi secondo i dati 'Opta'. Sia da ala con Genesio, che da esterno del 3-5-2 quest'anno con Garcia. Trasformato a sinistra. Non se l'aspettava nessuno. Nemmeno la , che nel 2013 lo aveva seguito ed era stata vicina a portarlo a . Viaggio in Francia, affondo. Mancato.

Un paio d'anni dopo Cornet sarebbe andato al Lione, cambiando la propria storia. Non è ancora riuscito a conquistare neanche un titolo. Ora sogna la Champions League. Segnare al City, per lui, in fondo, non sembra essere mai stato un problema.

Da un gioiello all'altro, perchè con la doppietta di Dembelè i Citizens finiscono al tappeto senza possibilità d'appello: 4 goal ai Citizens anche per l'attaccante, lasciato in panchina da Garcia all'inizio e capace di siglare l'1-2 e l'1-3 nei 15' finali in cui è stato gettato nella mischia.

Due reti (le prime nell'Europa dei grandi con l'OL nel 2019/2020 a dispetto delle 16 siglate in ) che fanno il paio con i due timbri rifilati a Guardiola nel 2016/2017 ai tempi del , in un pirotecnico 3-3 contro il City nella fase a gironi. Stavolta, il peso specifico è decisamente maggiore.