Corini incorona Allegri: "Per quanto ha vinto alla Juve si ricorderanno di lui tra 100 anni"

Corini sul collega-amico Allegri: "Gli ho detto che si ricorderanno di lui tra 100 anni per quanto ha vinto alla Juventus".

Il di Corini, dopo la bella promozione diretta dalla Serie B alla , sta lavorando sia in campo che sul mercato nel tentativo di allestire una squadra in grado di poter lottare attivamente per la permanenza nella massima serie nel 2019-2020.

L'allenatore delle Rondinelle, ai taccuini del Corriere della Sera, si è però voluto soffermare sul collega Allegri, che ha lasciato la dopo la conquista di cinque Scudetti consecutivi.

"Allegri l'ho sentito pochi giorni fa e mi ha dato alcuni consigli. Gli ho detto che secondo il mio punto di vista si ricorderanno ancora tra 100 anni di lui per quanto ha vinto con la Juventus".

E chissà che nel corso della chiacchierata Allegri non abbia confessato a Corini quali siano i suoi intendimenti per il futuro dopo l'anno sabbatico che ha deciso di prendersi dal mondo del calcio.