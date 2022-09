Cori razzisti nella sfida di Champions League con il PSG: la UEFA punisce la Juventus

La UEFA ha deciso di infliggere una doppia punizione alla Juventus, ma con sospensiva. Decisione a seguito dei cori razzisti di Parigi.

La UEFA ha deciso di punire la Juventus a seguito di quanto accaduto al Parco dei Principi di Parigi, in occasione della sfida con il PSG valida per la fase a gironi della Champions League.

Una punizione, con sospensiva, frutto dei cori razzisti ‘intonati’ da parte dei tifosi bianconeri.

Il massimo organo calcistico europeo, così come si legge nel comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, a seguito delle indagini svolte ha deciso di multare la Juventus con un’ammenda di 15 mila euro e di chiudere parzialmente lo Stadium (1000 posti) in occasione della successiva partita che disputerà da società ospitante. Tale chiusura, come detto, è stata sospesa per un anno, a decorrere dalla data in cui è stata presa tale decisione.

Inoltre è stato stabilito il divieto di vendere biglietti per la successiva partita da giocare in trasferta. Anche in questo caso si tratta di una punizione con sospensione per un periodo di prova di un anno, a partire della data della presente decisione.

Nessuna stangata dunque, ma le cose cambierebbero in caso di recidiva.