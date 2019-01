Cori razzisti, Salvini: "Il Napoli non fa bene a fermarsi"

Quello dei cori razzisti all’interno degli stadi, è un tema che è purtroppo tornato ad essere di grande attualità nel calcio italiano. Nelle ultime settimane si è molto dibattuto su quale potrebbe essere il modo giusto per porre fine a questo annoso problema e, tra le società che maggiormente si sono esposte c’è il Napoli.

Carlo Ancelotti a più riprese si è esposto sull’argomento proponendo di fermare le partite e, come riportato nella giornata di mercoledì dall’ANSA, il club partenopeo è pronto a prendere iniziative, anche clamorose in campo, qualora dovessero riproposti episodi incresciosi.

Una linea questa che non trova d’accordo Matteo Salvini. Il ministro dell’Interno, parlando a 24Mattino su Radio 24, si è detto contrario all’eventualità di smettere di giocare.

“Il Napoli non fa bene a fermarsi in caso di cori razzisti. Così facendo, si lascerebbe uno sport bello come il calcio in mano a pochi violenti e pochi deficienti”.