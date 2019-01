Cori razzisti in Europa League: l'UEFA apre procedimento contro il Chelsea

L'UEFA ha aperto un procedimento disciplinare nei confronti del Chelsea per cori razzisti durante il match di Europa League contro il MOL Vidi.

Problemi in arrivo per il Chelsea, in particolar modo per i suoi sostenitori. L'UEFA ha infatti comunicato di aver aperto una indagine in relazione al match di Europa League tra i Blues ed il MOL Vidi che si è svolto in Ungheria lo scorso 13 dicembre.

I tifosi londinesi avrebbero infatti intonato dei cori razzisti nei confronti dei tifosi del Tottenham. Questo il comunicato emesso al riguardo.