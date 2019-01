Cori razzisti, Gravina dice basta: "Stop alle gare, semplificheremo l'iter"

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina annuncia importanti novità per il calcio italiano in una lunga intervista concessa a 'La Gazzetta dello Sport'.

Si parte dal tema dei cori razzisti per cui Gravina conferma l'immediata sospensione delle partite, come peraltro richiesto da Ancelotti dopo Inter-Napoli.

Gravina invece sembra più scettico sulla chisura di interi settori dello stadio e non esclude di rivedere la norma sulla responsabilità oggettiva.

Il presidente della FIGC conferma il ritorno della Serie B a 22 squadre ma resta in piedi l'ipotesi di una veloce rivisitazione del format.

"La B tornerà a 22, l’ho già detto con chiarezza, a meno che non intervenga una decisione del Consiglio federale con la maggioranza dei tre quarti. Non saranno consentite ulteriori fughe in avanti. Se dovessi percepire minacce di nuovi contenziosi, adotterò tutti i provvedimenti necessari. Detto questo, possiamo stabilire il percorso che porti in via definitiva la Serie B a 20 squadre, con la mia disponibilità a proporre il blocco dei ripescaggi".