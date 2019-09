Cori contro Pjanic, chiusa la Curva del Brescia: sanzione sospesa per un anno

Il Giudice Sportivo ha deciso di chiudere per un turno la Curva Nord del Brescia a seguito di cori contro Pjanic. Sanzione sospesa per un anno.

Il calcio italiano si ritrova a fare i conti con un altro caso di razzismo negli stadi, questa volta avvenuto nel corso di -, match valido per la quinta giornata di che si è disputato martedì scorso.

Come riportato dal comunicato emesso dal Giudice Sportivo, nel corso del secondo tempo dalla ‘Curva Nord’ dove erano assiepati sostenitori della compagine di casa, sono partiti dei cori rivolti a Miralem Pjanic ritenuti di stampo razziale.

“Il Giudice sportivo, letta la relazione dei collaboratori della Procura federale nella quale, tra l’altro, si riferisce che i sostenitori della società Brescia, assiepati nel settore “Curva Nord” si rendevano responsabili, al 17° del secondo tempo e al termine della gara durante l’intervista di rito, in percentuale ampiamente significativa (90%) rispetto agli occupanti (circa 4.700), di cori contro il calciatore della Juventus Pjanic, ritenuti di discriminazione razziale dai medesimi collaboratori della Procura”.

Il Giudice Sportivo, a seguito di tali cori, ha stabilito la chiusura della ‘Curva Nord’ del Brescia per un turno, ma l’esecuzione della sanzione inflitta è sospesa per un anno e tale sospensione sarà revocata qualora in tale arco di tempo dovessero essere compiute violazioni analoghe.