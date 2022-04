Nessun provvedimento, almeno per ora, all'indirizzo dell'Atalanta per quanto accaduto sabato all'indirizzo di Kalidou Koulibaly e Franck Zambo Anguissa. Il giudice sportivo Mastrandea, infatti, ha evidenziato nel consueto comunicato post giornata di Serie A, come sia necessario un supplemento d'indagine.

Nel mirino ci sono i cori razzisti lanciati da una parte della tifoseria nerazzurra, che avevano portato persino la federcalcio senegalese a commentare in difesa di Koulibaly, accusando alcuni fans dell'Atalanta di reiterato comportamento in tal senso nel corso del tempo.

Ora l'intervento di Mastrandea, che prende tempo prima di eventuali provvedimenti:

"Il Giudice sportivo, con riserva di assumere le decisioni di competenza in relazione ai cori discriminatori di matrice razziale da parte di alcuni sostenitori della curva nord “Pisani” in prossimità del tunnel che conduce agli spogliatoi nei confronti dei calciatori Kalidou Koulibaly e Andre Franck Zambo Anguissa (Soc. Napoli), segnalati dai collaboratori della Procura Federale, dispone, a cura della medesima Procura Federale, un supplemento di accertamento istruttorio che specifichi nel dettaglio la collaborazione della Società Atalanta per l’individuazione dei responsabili, acquisiti se del caso elementi dai responsabili dell’Ordine pubblico".

In difesa di Koulibaly era intervenuto nella giornata di domenica anche De Roon, idolo dell'Atalanta:

"Mi rattrista che ci sia ancora razzismo nel calcio. A nome di tutti i VERI tifosi dell'Atalanta e della gente di Bergamo, vorrei scusarmi con Koulibaly".

Anche l'Atalanta di distacca da quanto successo, deciso ad agire contro i colpevoli:

"Ogni comportamento non in linea con i principi di civiltà ed educazione, da sempre perseguiti da questo club, sarà osteggiato con forza. Non vogliamo, e lo sottolineiamo, dare visibilità a soggetti che nulla hanno a che fare con il nostro ambiente e, pertanto, senza clamori né generalizzazioni, agiremo nelle sedi competenti affinché l'immagine del club e della città di Bergamo siano tutelate"

Per ora Mastrandea ha comunque multato l'Atalanta di 8000 euro "per avere suoi sostenitori rivolto cori beceri nei confronti della tifoseria avversaria prima dell’inizio della gara, nonché, nel corso dell’incontro, rivolto reiteratamente un coro insultante all’Arbitro".

12.000 euro invece per il Napoli dopo che "i suoi sostenitori, nel corso della gara, hanno lanciato due bengala nel settore occupato dalla tifoseria avversaria; per avere, inoltre, lanciato un bengala nel recinto di giuoco".