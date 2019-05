Cori contro Kean, Cagliari salvo: arriva la conferma del giudice sportivo

Il giudice sportivo, pur evidenziando come i cori siano stati censurabili, ha evidenziato come abbiano avuto una portata limitata.

Dopo più di un mese da quel -, che generò una decisa condanna nei confronti degli ultras rossoblù presenti in Curva Nord, il giudice sportivo Mastrandea ha confermato quanto ci si aspettava da settimane: nessuna punizione per la società sarda.

Il giudice sportivo, pur evidenziando come i cori siano stati censurabili, ha evidenziato come abbiano avuto una portata limitata. Gli insulti razzisti contro Kean e Matuidi, infatti, sono stati sentiti dopo l'esultanza del giocatore davanti alla Curva Nord in seguito al goal.

Esultanza piccata proprio per i fischi ricevuti durante tutta la gara, derivanti però secondo la difesa degli stessi tifosi in Curva Nord, dopo una simulazione a inizio gara. Gli insulti si sono poi tramutati in reali ululati razzisti a causa del festeggiamento proprio a pochi passi dal settore più caldo della Sardegna Arena.

Quanto accaduto alla Sardegna Arena, indipendentemente dal motivo degli ululati, aveva generato una polemica mondiale, sopratutto per le dichiarazioni di Bonucci: il difensore della Juventus e compagno di Kean, infatti, aveva dato al giovane attaccante bianconero metà della colpa per quanto successo a Cagliari.

Il giudice sportivo aveva evidenziato, ad una settimana dall'episodio di Cagliari, di essere intenzionato a raccogliere ulteriori prove per una decisione finale riguardo quanto accaduto tra la Curva del team sardo e l'attaccante della Juventus, nonchè Matuidi.

Il tempo ha dato però ragione al Cagliari, che non dovrà giocare nessuna gara a porte chiuse o comunque con il settore Curva Nord senza tifosi nelle prossime gare interne di campionato.