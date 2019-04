Cori a Bakayoko e striscione fascista, la Lazio: "Prendiamo le distanze"

La ha scritto una nuova importante pagina della propria storia andando a vincere sul campo del e conquistando la finale di Coppa che si dovrà disputare nel suo 'Olimpico' il prossimo 15 maggio.

A macchiare la bella prova dei biancocelesti è però stato il comportamento tenuto dai suoi sostenitori sia all'esterno che all'interno dello stadio, dove sono stati intonati cori razzisti all'indirizzo di Tiemoué Bakayoko, protagonista insieme a Franck Kessié del discusso gesto del mostrare la maglia di Acerbi alla Curva Sud nel convulso finale del match di campionato.

La società capitolina ha voluto prendere le distanze da tali comportamenti deprecabili, promuovendo i genuini valori dello sport dei quali è fervente sostenitrice.

"La S.S. Lazio prende nettamente le distanze da comportamenti e manifestazioni che non rispondono in alcun modo ai valori dello sport sostenuti e promossi dalla società da 119 anni. E respinge e contesta la tendenza semplicistica di alcuni media a considerare l’intera tifoseria laziale corresponsabile di atti compiuti da pochi ed isolati elementi per motivazioni estranee ad ogni forma di passione sportiva. La società si è sempre battuta per il rispetto della legalità e della correttezza dei comportamenti".