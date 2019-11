Cori a Balotelli, a rischio chiusura la curva del Verona: "15-20 persone coinvolte"

La Procura Federale ha segnalato i 'buu' a Mario Balotelli: coinvolte 15-20 persone. La curva dei tifosi del Verona potrebbe essere chiusa.

E' stata una domenica pomeriggio da dimenticare per Mario Balotelli: eurogoal a parte, 'Supermario' è stato vittima di 'buu' razzisti durante - che lo hanno indotto a scagliare con forza il pallone verso la curva scaligera in segno di protesta.

Compagni di squadra, avversari ed arbitro lo hanno convinto a riprendere il suo posto in campo: troppa la rabbia per un comportamento inqualificabile che potrebbe portare ad un duro provvedimento da parte del Giudice Sportivo.

Secondo 'La Repubblica', infatti, i collaboratori della Procura Federale presenti al 'Bentegodi' hanno segnalato nel loro rapporto i 'buu' indirizzati all'attaccante, ad opera di "15-20 persone".

Non l'intera curva, ma quanto basta per far sì che la chiusura del settore diventi realtà: domani arriverà la decisione che potrebbe prevedere la sospensiva della pena, essendo passato più di un anno dagli episodi di stampo razzista con protagonista il tifo veronese più caldo.

Il Verona ha comunque minimizzato l'accaduto: sia il presidente Maurizio Setti che il tecnico Ivan Juric hanno parlato di semplici sfottò che non hanno nulla a che vedere con il razzismo, difendendo il popolo scaligero.

A rischio chiusura anche la curva della per i cori di discriminazione territoriale intonati durante il match col , che hanno indotto l'arbitro Rocchi a sospenderlo per un paio di minuti.