Cordoba, Javi Moreno lascia la panchina delle giovanili: "E' pieno di topi, insetti, pulci e zecche"

Nell'estate del 2001 aveva stregato il guadagnandosi il soprannome di 'Raton', oggi Javi Moreno lascia la panchina della formazione giovanile del Cordoba mettendo a nudo tutte le singolari problematiche del centro sportivo spagnolo.

Intervenuto in conferenza stampa, l'ex attaccante ha detto addio alla società svelando le incredibili condizioni in cui si è trovato a lavorare con i ragazzi:

"Non continuerò la mia avventura qui, ho detto che le affermazioni del presidente Leon non erano corrette e non mi piace essere contraddetto. Chi dice la verità oggi non è ben visto, ma devo svelare alcune cose che non mi sono piaciute, perchè un club come il Cordoba non se lo merita. Il centro sportivo è pieno di topi, insetti, pulci e zecche. Un giorno ho dovuto riempire 15 bottiglie d'acqua da bere per i miei giocatori".