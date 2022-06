La coppia ‘amarcord’ del Platense: Zarate e Bergessio insieme titolari in attacco

Per anni sono stati protagonisti della Serie A e ora hanno visto le loro carriere incrociarsi al Platense. Entrambi hanno segnato un goal in campionato.

Mauro Zarate è tornato ad essere, da poco meno di un mese, uno dei grandi protagonisti della Primera División argentina. Messa alle spalle la breve parentesi brasiliana vissuta con l’America Mineiro e la Juventude, a fine maggio si è unito al Platense per iniziare, a 35 anni, l’ennesima avventura della sua lunga carriera.

Vecchia conoscenza del calcio italiano, avendo indossato le maglie di Lazio, Inter e Fiorentina, l’attaccante ex Boca Juniors nella sua nuova squadra fa coppia nel reparto offensivo con un altro giocatore con tanta Serie A alle sue spalle: Gonzalo Bergessio.

Come Zarate, anche l’ex Catania e Sampdoria ha da poco fatto ritorno in patria (nelle precedenti tre stagioni ha vestito la maglia del Nacional in Uruguay) e i due, insieme, compongono certamente un duo tra i più esperti del calcio sudamericano: insieme formano una coppia da 72 anni complessivi.

La carta d’identità di entrambi parla di carriere giunte alla loro fase finale, ma il tecnico Omar De Felippe non rinuncia alla loro esperienza. Entrambi infatti sono stati schierati da titolari nell’undici per l’ultima sfida valida per il quarto turno del massimo campionato argentino, che ha visto il Platense impegnato sul campo dell’Aldosivi.

La partita si è chiusa sullo 0-0 e né Zarate né Bergessio sono rimasti in campo per tutti e 90’. Il primo è stato infatti sostituito al 66’, mentre il secondo ha lasciato il terreno di gioco dopo 74’ di gara.

Non è la prima volta, nel corso del torneo, che i due giocano insieme dal 1’. E’ accaduto anche in occasione della sfida sul campo del Velez e in quel caso il Platense è riuscito ad imporsi per 1-0.

Per Zarate sono quattro le presenze in tutto sin qui messe insieme in campionato, condite dal goal segnato all’esordio contro il Godoy Cruz. Numeri identici per Bergessio, visto che anche lui ha messo a segno un goal nelle prime quattro gare del torneo.