Coppe in chiaro: Young Boys-Juventus su Rai 1, Lazio-Eintracht su Tv8

Champions League ed Europa League, due le partite delle coppe europee visibili in chiaro: Young-Boys Juventus su Rai 1, Lazio-Eintracht su Tv8.

L'ultima giornata delle coppe europee per il 2018 è alle porte: Champions League ed Europa League sono pronte a emettere i loro verdetti. Sei, come sempre, le squadre italiane impegnate in settimana, due di queste visibili in tv in chiaro.

Per quanto riguarda la Champions League, la partita visibile in chiaro sarà quella che vedrà impegnata la Juventus sul campo dello Young Boys. La partita sarà visibile mercoleì 12 dicembre su Rai 1, con collegamento dalle ore 20.30 e calcio d'inizio fissato per le ore 21.00. I bianconeri cercano una vittoria per centrare il primo posto nel girone.

Oltre a Young Boys-Juventus, in chiaro in tv verrà trasmessa un'altra partita della settimana europea. Giovedì 13 dicembre alle 18.55 su Tv8 sarà visibile la sfida di Europa LEague ella Lazio contro l'Eintracht Francoforte. Una sfida che non ha più nulla da dire per la classifica, essendo i biancocelesti già certi del secondo posto proprio dietro ai tedeschi, matematicamente primi.

Le altre sfide che coinvolgono le squadre italiane saranno tutte visibili in tv su Sky: per la Champions League martedì 12 dicembre Inter-PSV e Liverpool-Napoli, mercoledì Viktoria Plzen-Roma, per l'Europa League giovedì Olympiakos-Milan. Tutte sono in programma alle ore 21.00, eccetto la Roma, che scenderà in campo alle ore 19.00 di mercoled' 12 dicembre.

Per quanto riguarda invece la Youth League, Sky trasmetterà martedì 12 dicembre il match dell'Inter contro il PSV alle ore 14.00. A seguire, alle 16.00, Barcellona-Tottenham. Mercoledì 13 dicembre alle 14.00 invece verrà trasmessa la sfida tra Young Boys e Juventus. A seguire, alle 16.00, Ajax-Bayern Monaco.