Coppe in chiaro: Porto-Roma su Rai 1, Napoli-Salisburgo su Tv8

La gara di ritorno tra Porto e Roma sarà trasmessa in chiaro dalla Rai, così come quella tra Napoli e Salisburgo. Inter soltanto su Sky.

Se in Europa League si comincia davvero a entrare nella fase più calda, in Champions League è tempo dei primi verdetti: martedì e mercoledì si decideranno le prime qualificate ai quarti di finale della più importante competizione europea. E, come ogni settimana, è tempo di capire quali partite saranno trasmesse in chiaro.

Come si sapeva da tempo, nella prossima tornata di partite di Champions League, le prime valevoli per il ritorno degli ottavi di finale, toccherà alla Roma: la gara di mercoledì 6 marzo contro il Porto (all'andata 2-1 per i giallorossi all'Olimpico) sarà trasmessa non soltanto da Sky, che detiene i diritti del torneo, ma anche da Rai 1. Anche i non abbonati, dunque, potranno godersela in chiaro.

Per quanto riguarda l'Europa League, arrivata all'andata degli ottavi di finale, la prescelta per essere visibile in chiaro è invece il Napoli: giovedì 7 marzo gli azzurri sfideranno il Salisburgo alle 21, orario in cui tradizionalmente va in onda una partita su Tv8, che trasmetterà dunque in diretta il match del San Paolo. Niente Eintracht-Francoforte-Inter, che inizierà invece alle 18.55.

Tutto il resto, compreso il match dei nerazzurri, sarà riservato unicamente degli abbonati Sky. La piattaforma satellitare trasmetterà in esclusiva Real Madrid-Ajax e Borussia Dortmund-Tottenham di martedì sera, oltre a PSG-Manchester United di mercoledì e a tutte le gare di Europa League in programma giovedì (clicca qui per la nostra Guida Tv sempre aggiornata).