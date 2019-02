Coppe in chiaro: Atletico Madrid-Juventus su Rai 1, Inter-Rapid su Tv8

La sfida tra Atletico Madrid e Juventus sarà visibile anche sulla Rai. Tv8, invece, trasmetterà Inter-Rapid Vienna. Tutto il resto sarà esclusiva Sky.

Dopo la prima tornata degli ottavi di finale, la Champions League torna in campo: tocca alla Juventus, che affronterà l'Atletico Madrid al Wanda Metropolitano. E ci sono buone notizie per i teletifosi bianconeri: il match sarà visibile non soltanto su Sky, ma anche in chiaro.

Come annunciato già qualche tempo fa dall'emittente di Stato, infatti, anche Rai 1 trasmetterà la sfida tra la formazione di Simeone e quella di Allegri. Calcio d'inizio alle ore 21 di mercoledì 20 febbraio.

Tutto il resto è invece esclusiva Sky, che ha acquisito i diritti della Champions League per questa edizione e le prossime due: Lione-Barcellona e Liverpool-Bayern Monaco martedì 19 febbraio, Schalke 04-Manchester City mercoledì 20 febbraio, in contemporanea con Atletico-Juventus.

L'altra sfida della tre giorni di coppe visibile in chiaro sarà così quella dell'Inter: il match di ritorno dei sedicesimi di Europa League contro il Rapid Vienna, sconfitto all'andata per 1-0 sul proprio campo, sarà infatti trasmesso da Tv8. Si gioca giovedì 21 febbraio alle ore 21.

Anche in questo caso, le altre partite saranno invece visibili unicamente dagli abbonati: anche quelle delle italiane ancora in corsa in Europa, ovvero Lazio e Napoli. Sempre Sky trasmetterà i match di ritorno che biancocelesti e azzurri affronteranno, rispettivamente, contro Siviglia (mercoledì) e Zurigo (giovedì).