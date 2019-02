Coppe in chiaro: Ajax-Real Madrid su Rai 1, Zurigo-Napoli su Tv8

L'unica italiana in chiaro della tre giorni di coppe sarà il Napoli, visibile su Tv8. Mercoledì sera Ajax-Real sarà invece visibile sulla Rai.

Dopo due mesi, torna il profumo d'Europa. Prima tranche degli ottavi di finale di Champions League martedì e mercoledì, andata dei sedicesimi di Europa League giovedì. E la domanda che puntualmente si ripropone: quali partite saranno trasmesse in chiaro?

Fortunati, in questo senso, sono soltanto i tifosi del Napoli: la gara esterna contro lo Zurigo, in programma giovedì 14 febbraio a partire dalle ore 21, sarà infatti visibile in diretta non soltanto su Sky Sport, che detiene i diritti della competizione, ma anche su Tv8.

Niente da fare invece per i tifosi della Roma: il match contro il Porto di martedì 12 febbraio sarà visibile solamente dagli abbonati Sky. La partita scelta per essere trasmessa in chiaro è infatti Ajax-Real Madrid, in programma anche su Rai 1 mercoledì 13.

Anche le altre italiane in campo nella prima settimana della fase a eliminazione diretta di Champions ed Europa League, ovvero Inter e Lazio, saranno di proprietà esclusiva di Sky. Niente trasmissione in chiaro dei match contro Rapid Vienna e Siviglia, valevoli per i sedicesimi di finale della seconda competizione europea.