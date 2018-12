Coppa Libertadores, Tevez applaude il River Plate: "Bisogna fare i complimenti"

La stella del Boca Juniors, Carlos Tevez, torna a parlare dopo la sconfitta nel Superclasico: “Una sensazione di impotenza molto grande”.

Ci si aspettavano parole al veleno per i rivali di una vita, sono arrivate invece delle improvvise congratulazioni. Carlitos Tevez è tornato a parlare della finale di Copa Libertadores persa dal suo Boca Juniors domenica scorsa a Madrid e lo ha fatto complimentandosi con il River Plate:

“Tutti si aspetteranno che io dica qualcosa di particolare o che mi scusi. No, non c’è bisogno – ha spiegato Tevez come riportato da 'Olè' - Bisogna fare i complimenti al River, al loro allenatore e ai giocatori. Ci hanno battuto in campo quindi non posso che congratularmi con loro”.

Parole sorprendenti quelle pronunciate dall’Apache, soprattutto perché arrivate dopo una storica sconfitta contro i rivali di una vita e da sempre osteggiati dall’ex juventino.

Dal gesto della gallina al Monumental (era il 2004) per irridere gli avversari, ai complimenti diretti al River Plate per aver vinto il Superclasico più importante della storia. Un nuovo Tevez quello che è apparso davanti ai microfoni a pochi giorni dalla sconfitta più dura da affrontare per un tifoso del Boca Juniors come lui:

“È difficile parlare alla gente dopo aver perso una finale, siamo molto arrabbiati soprattutto perché non è una cosa di tutti i giorni perdere contro il River Plate. Voglio però ringraziare i nostri tifosi per il sostegno”.

Tevez si è poi lasciato scappare una piccola critica all’allenatore Schelotto per avergli permesso di giocare solamente nei supplementari nella gara di ritorno a Madrid:

“Ho giocato molte finali, molte le ho vinte, molte le ho perse. Ma in tutte ho giocato molto, non sono rimasto in panchina. La sensazione di impotenza, quella di non poter aiutare i propri compagni è stata grandissima”, ha spiegato a ‘Radio La Red’