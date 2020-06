Coppa Italia vinta, Napoli ai gironi di Europa League: ora bagarre in Serie A

Con il successo di Coppa Italia contro la Juventus, il Napoli si assicura la qualificazione all'Europa League: ressa per gli ultimi due posti.

Le contendenti all' tifavano , senza dubbio. Con il successo del , invece, per loro la corsa alla seconda competizione continentale diventa decisamente più dura: azzurri ai gironi del torneo e solo due posti rimanenti provenienti dalla .

L'attuale sesto posto del Napoli in Serie A, infatti, poteva portare ad una mancata qualificazione degli azzurri tramite il campionato, ma la vittoria in Coppa cambia tutto: Gattuso potrà giocare i gironi dell'Europa League insieme ad un'altra squadra italiana. Ed eventualmente ad una terza, in caso di superamento dei playoff.

Favorite assolute per fare compagnia al Napoli sono ovviamente e , vista la distanza siderale rispetto alle altre avversarie: una di queste andrà in , mentre l'altra dovrà accontentarsi dei gironi di Europa League insieme agli azzurri.

Altre squadre

Dal alla , sono diverse le squadra a caccia dell'Europa League: dai 36 punti rossoneri ai 30 viola, sperano in una qualificazione anche , , e , attualmente posizionate in mezzo al club allenato da Pioli e quello in mano a Iachini.

Chiunque sia la sesta qualificata, o eventualmente la settima se il Napoli dovesse finire più in alto con la qualificazione all'Europa League già in tasca, dovrà iniziare la nuova stagione prima delle altre, considerando i playoff da disputare per entrare nella competizione.

Visto il calendario serratissimo e con tantissime partite ravvicinate a causa dello stop per coronavirus e conseguente rinvio, chi partirà dai preliminari avrà sì la possibilità di giocare in Europa, ma d'altra parte di affrontare diverse partite in più rispetto alle contendenti della prossima Serie A.