Coppa Italia, sorteggio ottavi di finale: Juventus, Inter e Milan in casa

La Lega di Serie A annuncia l'esito del sorteggio degli ottavi, che si svolgeranno in gara secca: Lazio in casa, la Roma andrà a Parma.

La Lega di ha annunciato l'ordine degli accoppiamenti degli ottavi di finale, che si giocheranno tra il 15 e il 22 gennaio 2020.

Segui live 3 partite di Serie A TIM a giornata su DAZN. Attiva ora il tuo abbonamento a 9,99€/mese

Partite in casa per diverse big: l' ospiterà il , mentre la attende l' all'Allianz Stadum. Match casalingo anche per il , che attende il . Impegno casalingo anche per la contro la e per il , contro la .

Andrà in trasferta la , impegnata al Tardini contro il , campo in cui quest'anno ha già perso una volta in campionato. Chiudono il quadro - all'Olimpico e - , replay della semifinale dell'anno scorso vinta dalla 'Dea'.

OTTAVI DI FINALE COPPA ITALIA

Napoli-Perugia (San Paolo)

Lazio-Cremonese (Olimpico)

Fiorentina-Atalanta (Franchi)

Inter-Cagliari (San Siro)

Milan-SPAL (San Siro)

Torino-Genoa (Olimpico Grande Torino)

L'articolo prosegue qui sotto

Parma-Roma (Tardini)

Juventus-Udinese (Allianz Stadium)

Le squadre si affronteranno nei quarti di finale nell'ordine sopra definito: la vincente di Napoli-Perugia contro la vincente di Lazio-Cremonese, la vincente di Fiorentina-Atalanta contro la vincente di Inter-Cagliari e così via.