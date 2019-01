Coppa Italia Serie C 2018/2019: calendario, tabellone, risultati e dove vederla in tv e streaming

Coppa Italia Serie C 2018/2019: il calendario delle partite, il tabellone completo e tutti i risultati.

Coppa Italia di Serie C 2018/2019, in campo le 59 squadre partecipanti alla Serie C. Nella prima fase dentro le 29 squadre che non hanno partecipato alla Coppa Italia maggiore, suddivise in 11 gironi. Sette sono costituiti da tre squadre e i rimanenti 4 costituiti da due squadre. Alla seconda fase in campo le squadre che hanno partecipato anche alla Coppa Italia maggiore, oltre alle 11 vincitrici dei gironi.

SEDICESIMI DI FINALE

DATA ORA PARTITA TV 31 ott 18:30 Pordenone-Vicenza 0-1 (1) nd 31 ott 20:30 Feralpisalò-Sudtirol 1-1 (4-3 d.c.r.) (2) nd 31 ott 15:00 Piacenza-Albinoleffe 0-0 (3-4 d.c.r.) (3) nd 31 ott 18:30 Renate-Gozzano 0-0 (5-6 d.c.r.) (4) nd 30 gen 14:30 Monza-Novara 1-0 (5) nd 30 gen 14:30 Pro Vercelli-Alessandria 2-1 (6) nd 30 gen 14:30 Entella-Carrarese 3-4 (7) nd 31 ott 16:30 Imolese-Lucchese 2-1 (8) nd 31 ott 14:30 Pisa-Arzachena 3-0 (9) nd 30 gen 18:30 Pontedera-Siena (10) nd 31 ott 20:30 Teramo-Sambenedettese 3-1 (11) nd 30 gen 20:30 Viterbese-Ternana (12) nd 30 ott 14:30 Juve Stabia-Potenza 1-2 (13) nd 30 ott 20:30 Monopoli-Francavilla 2-1 (14) nd 30 gen 16:30 Catania-Catanzaro 1-2 (15) nd 30 ott 14:30 Trapani-Siracusa 3-1 (16) nd

OTTAVI DI FINALE

DATA ORA PARTITA TV 5 feb 20:30 Feralpi Salò-Vicenza (1) nd 6 feb 14:30 Gozzano-Albinoleffe (2) nd 6 feb nd Monza-Pro Vercelli (3) nd 6 feb 18:30 Imolese-Carrarese (4) nd 6 feb 14:30 Pisa- (5) nd 6 feb nd -Teramo (6) nd 6 feb 20:30 Potenza-Monopoli (7) nd 6 feb 14:30 Trapani-Catanzaro (8) nd

QUARTI DI FINALE

DATA ORA PARTITA TV 28 nov nd Vincente 1-Vincente 2 (1) nd 28 nov nd Vincente 3-Vincente 4 (2) nd 28 nov nd Vincente 5-Vincente 6 (3) nd 28 nov nd Vincente 7-Vincente 8 (4) nd

SEMIFINALI

DATA ORA PARTITA TV 27 feb nd Vincente 1-Vincente 2 (1) nd 27 feb nd Vincente 3-Vincente 4 (2) nd

DATA ORA PARTITA TV 13 mar nd Vincente 2-Vincente (1) nd 13 mar nd Vincente 4-Vincente 3 (2) nd

FINALE