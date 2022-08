Coppa Italia, primo turno - Tabellini, risultati e marcatori

Vittorie di misura e conseguente passaggio del turno per Cagliari e Udinese, fuori dalla Coppa Perugia e Feralpisalò.

CAGLIARI-PERUGIA 3-2

MARCATORI: 2' Altare (C), 31' Marchionni (P), 67' Di Serio (C), 80' rig. Lapadula (C), 89' Viola (C)

Caldo infernale nel pomeriggio di Cagliari e match infuocato alla Unipol Domus. Il team sardo, allenato da Liverani, vince grazie ai nuovi arrivati: 3-2 dopo una gara spettacolare in cui il Perugia non si è certo risparimato. Isolani subito avanti con il colpo di testa di Altare, pareggiato dall'ex Melchiorri con un gran diagonale mancino. Sorpassata dalla rete di Di Serio, la squadra di casa ha trovato il pari con il rigore di Lapadula, per poi strappare successo e passaggio del turno grazie al gran goal di Viola su calcio di punizione.

CAGLIARI (4-3-3): Radunovic; Di Pardo (45′ Zappa), Goldaniga, Altare, Obert (73' Carboni); Lella (73' Deiola), Viola, Makoumbou; Pereiro (46' Lapadula), Pavoletti (85' Kourfalidis), Luvumbo.

PERUGIA (3-5-1-1): Gori; Dell’Orco, Vulikic (82' Angori), Sgarbi; Righetti (65' Paz), Vulic (90' Vano), Casasola, Lisi (65' Di Serio), Iannoni; Ouan (91' Ghion); Melchiorri.

UDINESE-FERALPISALÒ 2-1

MARCATORI: 10' rig. Deulofeu (U), 64' Success (U), Siligardi (F)

Non una gara semplice per l'Udinese di Sottil, ma il primo match stagionale è anche quello del passaggio di turno in Coppa Italia. Vittoria di misura nel match del secondo turno contro la Feralpisalò, che dopo aver elminato il Sudtirol si dimostra avversaria temibile anche per una compagnine di Serie A. Bianconeri in avanti con il rigore di Deulofeu, procurato da un Success scatenato e autore del raddoppio nel secondo tempo. Agli ospiti non è bastato il goal di Siligardi per avanzare nel torneo.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol (73' Nuytinck), Masina; Soppy, Pereyra, Lovric (82' Samardzic), Makengo, Ebosse; Success (79' Nestorovski), Deulofeu.

FERALPISALÒ (4-3-1-2): Pizzignacco; Bergonzi (83' Tonetto), Bacchetti, Legati (69' Zennaro), Salines; Balestrero, Pilati, Di Molfetta (76' Pittarello); Siligardi (83' Verzeletti); Guerra, Cernigoi (83' Pietrelli).