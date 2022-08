Coppa Italia, primo turno - Tabellini, risultati, marcatori

La seconda giornata del 1° turno di Coppa Italia si apre col successo del Brescia a Pisa. Goleada anche per lo Spezia.

PISA-BRESCIA 1-4

Marcatori: 20' Masucci (P), 25' aut. Nicolas (B), 61' Ayé (B), 72' Ndoj (B), 94' Bianchi (B)

Parte bene la stagione del Brescia che fa del Pisa un sol boccone: toscani in vantaggio con Masucci e travolti dalle 'Rondinelle', aiutati dall'autorete di Nicolas che rimette il risultato in parità. Ripresa show per i lombardi: Ayé porta avanti la squadra di Clotet, Ndoj e Bianchi suggellano il successo e il poker finali. L'avversario del Brescia al prossimo turno sarà lo Spezia.

PISA (4-3-1-2): Nicolas (46' Livieri); Cisco (85' Piccinini), Canestrelli, Hermannsson, Beruatto; Tourè, Nagy, Marin; Mastinu (65' Sibilli); Masucci, Jureskin (73' Morutan). All. Maran.

BRESCIA (4-3-1-2): Andrenacci; Karacic (64' Bisoli), Cistana, Adorni, Mangraviti (79' Galazzi); Bertagnoni, Van de Looi, Ndoj (79' Huard); Ayé (64' Niemeijer); Bianchi, Moreo (80' Labojko). All. Clotet.

SPEZIA-COMO 5-1

Marcatori: 43', 76' rig. Nzola (S), 55' Blanco (C), 60' rig. Verde (S), 71' Strelec (S), 90' Maldini (S)

Goleada anche per lo Spezia, troppo forte per il nuovo Como di Fabregas, non presente nemmeno in panchina. I liguri si regalano il Brescia al prossimo turno. In grande spolvero Nzola, autore di una doppietta e primo tra i ventidue ad andare in goal; bene anche Verde e Strelec, prima gioia in bianconero per Daniel Maldini, subentrato proprio a Nzola nel finale. Di Blanco il momentaneo pari comasco.

SPEZIA (3-5-2): Zoet; Caldara, Kiwior, Nikolaou; Gyasi (83' Holm), Agudelo, Bourabia, Bastoni (64' Reca), Sala (77' Ellertsson); Verde (64' Strelec), Nzola (77' Maldini). All. Gotti.

COMO (3-5-2): Ghidotti; Binks, Scaglia, Cagnano; Iannou, Parigini, Bellemo, Kabashi, Blanco (74' Arrigoni); Cerri (74' Kerrigan), Mancuso (67' Gliozzi). All. Gattuso.