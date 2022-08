Coppa Italia, primo turno - Tabellini, risultati, marcatori

Genoa e Modena qualificate ai sedicesimi di finale, eliminate dalla competizione Benevento e Sassuolo.

GENOA-BENEVENTO 3-2

MARCATORI: 35' e 45' Gudmunsson (G), 48' Glik (B), 62' rig. Coda (G), 96' Karic (B)

Grazie ad una prova maiuscola di Gudmunsson, il Genoa passa il turno di Coppa Italia. Il Benevento aveva accorciato le distanza con Glik alla fine del primo tempo, senza però rimanere in partita: il rigore di Coda nella ripresa ha chiuso i giochi, portando i rossoblù ai sedicesimi di finale. Per gli ospiti il goal di Karic è arrivato troppo tardi.

GENOA (4-4-2): Martinez; Hefti, Dragusin, Bani, Sabelli (66' Galdames); Portanova (66' Jagiello), Frendrup, Badelj, Gudmundsson (72' Yalcin); Ekuban (72' Yeboah), Coda (86' Melegoni).

BENEVENTO (4-3-3): Paleari; Letizia, Glik, Pastina, Foulon; Koutsoupias (80' Masciangelo), Viviani (74' Karic), Acampora (66' Tello); Vokic (66' La Gumina), Forte, Improta (74' Farias).

MODENA-SASSUOLO 3-2

MARCATORI: 1' Falcinelli (M), 30' Mosti (M), 46' Berardi (S), 53' Mosti (S), 88' Ayhan (S)

Dopo le eliminazioni di Verona e Salernitana, cade un'altra squadra di Serie A alla prima gara di Coppa Italia. Il Sassuolo di Dionisi, infatti, è stato eliminato dal Modena di Tesser, neopromosso in B dopo aver vinto la C. Ottima prova di Mosti, difesa neroverde da rivedere in vista della Serie A.

MODENA (4-3-1-2) Gagno; Oukhadda, Cittadini (83' Silvestri), Pergreffi, Azzi; Gargiulo (89' Minesso), Panada (69' Gerli), Magnino; Mosti (83' Armellino); Falcinelli (89' De Maio), Diaw.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Muldur (46' Rogerio), Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi (78' Defrel), Henrique (46' Maxime Lopez), Thorstvedt (64' Harroui); Berardi, Raspadori, Ceide (46' Alvarez).

CREMONESE-TERNANA

Ore 21:00

BOLOGNA-COSENZA

Ore 21:15