Coppa Italia Primavera - Verona-Fiorentina 0-1: Decide Dutu, trofeo ai gigliati

La Fiorentina supera il Verona per 1-0 e si aggiudica la Coppa Italia Primavera. A Reggio Emilia a decidere è una rete di Dutu.

Il primo titolo dell’era Rocco Commisso, il primo titolo vinto da Alberto Aquilani (all'esordio assoluto) in veste di tecnico della Primavera. La supera per 1-0 il nella finale di Coppa Primavera e per la quinta volta nella sua storia, la seconda consecutiva, riesce a mettere in bacheca il trofeo.

Una sfida, quella che si è giocata in gara unica a Reggio Emilia, che i viola hanno affrontato con i favori del pronostico, ma che la squadra guidata da Corrent ha assolutamente affrontato con il piglio giusto. Il primo tempo è infatti equilibrato e, sebbene la Fiorentina cerchi di fare maggiormente la partita, gli scaligeri, ottimamente posizionati in campo, non solo riescono a difendersi con ordine, ma si rendono anche insidiosi ribattendo di fatto colpo su colpo.

La prima frazione scivola via senza particolari emozioni e per l’occasione più clamorosa bisogna attendere il recupero quando Aznar, con un riflesso straordinario nega il goal a Dutu che da due passi aveva battuto a colpo sicuro di testa. Lo 0-0 con il quale si va negli spogliatoi è comunque il risultato che meglio disegna quanto visto in campo.

Nella ripresa i gigliati partono subito forte e, dopo aver guadagnato metri sul campo, costringono gli avversari alla difensiva. Al 55’ la rete che sblocca il risultato. Sugli sviluppi di un corner ancora il capitano viola Dutu, lasciato colpevolmente solo, ha tutto il tempo di prendere la mira e di mettere di testa il pallone sotto l’incrocio, lì dove Aznar non può arrivare.

Il goal, ma anche il caldo e la fatica, cambiano il volto di un match che si fa più interessante. La Fiorentina, approfittando degli spazi che si sono venuti a creare, sfiora il raddoppio senza, il Verona invece nel finale trova la forza per tentare un ultimo forcing che non porta però ai risultati sperati.

IL TABELLINO

VERONA-FIORENTINA 0-1

Marcatori: 56' Dutu

VERONA (4-3-3): Aznar; Gresele (79' Agbugui), Dal Cortivo (79' Bernadinello), Calabrese, Udogie; Brandi, Lucas, Turra (70' Pierobon); Jocic (59' Bertini), Sane, Yeboah.

FIORENTINA (4-3-3): Brancolini; E. Pierozzi, Dalle Mura, Dutu, Ponsi; Bianco, Hanuljak, Krastev (86' Sacchini); N. Pierozzi, Spalluto, Koffi (91' Milani).

Arbitro: Maria Marotta

Ammoniti: Lucas (V), Calabrese (V), Bertini (V), Brancolini (F)

Espulsi: -