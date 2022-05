Coppa Italia Primavera, Fiorentina-Atalanta dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

FIORENTINA-ATALANTA COPPA ITALIA PRIMAVERA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Fiorentina-Atalanta Primavera

Fiorentina-Atalanta Primavera Data: 4 maggio 2022

4 maggio 2022 Orario: 18.00

18.00 Canale tv: Sportitalia

Streaming: Sportitalia.com

Si avvicina la fine della stagione delle squadre Primavera e una tappa fondamentale è senz'altro la Coppa Italia: Fiorentina e Atalanta si giocheranno il trofeo, in attesa della conclusione del campionato di Serie A.

A vincere la Coppa Italia lo scorso anno è stata proprio la Fiorentina, che ha battuto in finale la Lazio per 2-1 grazie alla doppietta di Spalluto.

I viola in quest'edizione sono arrivati alla finale dopo aver superato il Milan, la SPAL e la Roma rispettivamente agli ottavi, ai quarti e alle semifinali: contro i giallorossi netto 5-2 deciso dalla tripletta di Toci e dalla doppietta di Bianco.

I nerazzurri, invece, hanno sconfitto il Cagliari ai rigori agli ottavi e la Smapdoria e l'Empoli ai quarti e alle semifinali: a regolare i toscani campioni d'Italia in carica una doppietta di Cisse e la rete di Pagani.

Di seguito le informazioni utili sulla Finale di Coppa Italia Primavera Fiorentina-Atalanta: ecco dove vedere la partita in diretta tv e in diretta streaming.

ORARIO FIORENTINA-ATALANTA COPPA ITALIA PRIMAVERA

La Finale di Coppa Italia Primavera tra Fiorentina e Atalanta, in programma mercoledì 4 maggio 2022, verrà disputata allo stadio "Pier Luigi Penzo" di Venezia: il fischio d'inizio è fissato alle ore 18:00.

DOVE VEDERE FIORENTINA-ATALANTA COPPA ITALIA PRIMAVERA IN TV

Sarà possibile seguire in diretta TV la Finale di Coppa Italia Primavera tra Fiorentina e Atalanta in chiaro e gratis su Sportitalia, al canale numero 60 del digitale terrestre o sull'app di Sportitalia sulle moderne Smart TV.

FIORENTINA-ATALANTA COPPA ITALIA PRIMAVERA IN DIRETTA STREAMING

La Finale di Coppa Italia Primavera tra Fiorentina e Atalanra sarà visibile anche in diretta streaming sulle piattaforma Sportitalia: basterà accedere al sito ufficiale o scaricare l'app su dispositivo mobile.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-ATALANTA COPPA ITALIA PRIMAVERA

Alberto Aquilani, allenatore della Primavera della Fiorentina, punta sul solito 4-3-3 con Andonov tra i pali, Kayonde, Krastev, Frison e Favasuli in difesa. In mediana Bianco, Corradini e Amatucci alle spalle di Distefano, Toci e Agostinelli.

Massimo Brambilla, invece, con il 3-5-2: Sassi in porta, De Lungo, Berto e Ceresoli in difesa. Renault, Chiwisa, Oliveri, Giovane e Bernasconi in mediana alle spalle della coppia d'attacco composta da Cisse e Pagani.

FIORENTINA (4-3-3): Andonov; Kayonde, Krastev, Frison, Favasuli; Bianco, Corradini, Amatucci; Distefano, Toci, Agostinelli. All. Aquilani

ATALANTA (3-5-2): Sassi; De Lungo, Berto, Ceresoli; Renault, Chiwisa, Oliveri, Giovane, Bernasconi; Cisse, Pagani. All. Brambilla