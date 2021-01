C’è la Coppa Italia, Pioli: “Il Milan ha dovere di provare ad arrivare in fondo”

A pochi giorni dalla sfida che le ha viste protagoniste in campionato, e tornano ad affrontarsi ma questa volta negli ottavi di finale di Coppa .

I rossoneri, attualmente in vetta alla classifica di , non hanno nessuna intenzione di snobbare l’impegno ed anzi puntano decisi al passaggio del turno.

Stefano Pioli, parlando ai microfoni di Milan TV, ha spiegato cosa si aspetta dalla sua squadra.

“Speravamo in una stagione molto impegnativa. Qualcosa l’abbiamo già fatta, ma molto c’è ancora da fare. Sono convinto che con una squadra così giovane e vogliosa, più si scende in campo e meglio è. Non ci spaventa giocare ogni tre giorni, è anzi esattamente quello che vogliamo. Cresciamo giocando, attraverso le cose positive e gli errori ed ora speriamo di continuare a fare bene in tutte le competizioni”.