C'è la Coppa Italia, Pioli lancia Piatek: il polacco in 'vetrina' con la SPAL

Il Milan debutta in questa edizione della Coppa Italia. Grande chance per Piatek, per il quale è stato già fissato un prezzo di 30 milioni.

Dopo aver mostrato importanti segnali di ripresa in campionato, imponendosi per 2-0 sul campo del , il si appresta a fare il suo esordio in questa edizione della Coppa .

La compagine rossonera ospiterà a San Siro una in crisi di risultati e lo farà proponendo quello che è il nuovo abito che Stefano Pioli sembra averle cucito addosso: il 4-4-2.

Il tecnico del Milan non potrà contare su Gianluigi Donnarumma e tra i pali toccherà quindi a suo fratello Antonio. Davanti a lui agirà una linea a quattro che dovrebbe prevedere Conti, il nuovo arrivato Kjaer, Romagnoli e Theo Hernandez.

A centrocampo, Castillejo e Bonaventura presidieranno gli esterni, mentre Krunic e Bennacer formeranno la cerniera di mediana, soluzioni queste che spingerebbero Suso e Paquetà nuovamente in panchina.

In attacco troverà spazio dal 1’ Piatek, per il quale la sfida con la SPAL potrebbe rappresentare tanto un’occasione per rilanciarsi, quanto un’importante vetrina. Ormai chiuso da Zlatan Ibrahimovic (il fuoriclasse svedese partirà dalla panchina), l’attaccante polacco, arrivato all’ombra del Duomo dodici mesi fa dopo l’exploit con il , avrà l’occasione per mettersi in mostra, magari per attirare le attenzioni di qualche club pronto a scommettere fin da subito su di lui. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il Milan ha già fissato il prezzo di 30 milioni di euro per il suo cartellino, una buona prestazione potrebbe ingolosire qualche possibile acquirente. Con lui ci sarà Leao.

Semplici si affiderà invece al consueto 3-5-2. Davanti a Berischa, dovrebbero essere Salamon, Vicari e Tomovic a completare il pacchetto arretrato.

A centrocampo, Strefezza e Igor si sistemeranno sugli out di destra e sinistra mentre in mediana, con Murgia e Valdifiori, dovrebbe vedersi il nuovo arrivato Dabo. In attacco non ci sarà Petagna perché alle prese con un affaticamento muscolare, spazio quindi alla coppia Paloschi-Floccari.

Le probabili formazioni di Milan-SPAL:

MILAN (4-4-2): A. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernández; Castillejo, Krunic, Bennacer, Bonaventura; Leao, Piatek.

SPAL (3-5-2): E. Berisha; Salamon, Vicari, Tomovic; Strefezza, Murgia, Valdifiori, Dabo, Igor; Paloschi, Floccari.