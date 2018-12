Coppa Italia, ottavi di finale: Juventus a Bologna, Inter e Napoli in casa

La Lega ha comunicato date e campi degli ottavi di Coppa Italia: Juventus in campo sabato 12 gennaio, Inter e Napoli domenica 13, la Roma lunedì 14.

Conclusi la scorsa settimana i sedicesimi di Coppa Italia, la Lega Calcio ha comunicato le date degli ottavi di finale: si giocherà nella prima metà di gennaio, da sabato 12 a lunedì 13. Inizierà la Juventus a Bologna, assieme al Milan in casa della Sampdoria; proseguiranno Inter e Napoli, che a San Siro ospiteranno Benevento e Sassuolo; chiuderà la Roma, all'Olimpico contro la sorpresa Entella.

La novità di quest'edizione è che la formazione ospitante non è più stabilità in precedenza, in base al ranking della stagione precedente. Gli ottavi sono stati determinati per sorteggio, ed è ad esempio per questo motivo che la Juventus non giocherà in casa contro il Bologna, ma andrà al Dall'Ara per provare a centrare la qualificazione ai quarti di finale.

Il quadro completo delle date (gli orari e la programmazione televisiva saranno comunicati in un secondo momento):

Sabato 12 gennaio 2019

Bologna-Juventus

Lazio-Novara

Sampdoria-Milan

Domenica 13 gennaio 2019

Inter-Benevento

Napoli-Sassuolo

Torino-Fiorentina

Lunedì 14 gennaio 2019

Cagliari-Atalanta

Roma-Virtus Entella