Coppa Italia al Napoli: fair play di Agnelli che premia i vincitori

Bel momento al termine della finale di Coppa Italia: Andrea Agnelli ha partecipato alla premiazione mettendo le medaglie al collo dei vincitori.

E’ stato il Napoli a vincere l’edizione 2019-2020 della Coppa . La compagine partenopea, dopo lo 0-0 dei 90’ regolamentari, si è imposta per 4-2 ai calci di rigore contro la allo stadio Olimpico di .

La premiazione, come tutta la gara, si è svolta rispettando dei parametri inediti imposti dal Coronavirus, il tutto per una cerimonia che è stata già ribattezzata ‘ self service ’.

Come previsto già prima del fischio d’inizio, i giocatori delle due squadre sono stati chiamati a prendere da soli e ad indossare le medaglie dei vincitori e dei secondi classificati, ma il cerimoniale ha subito un piccolo cambiamento.

Sono stati i presidenti Aurelio De Laurentiis e Andrea Agnelli a mettere al collo dei giocatori partenopei le rispettive medaglie. Un gesto, quello in particolare del presidente della Juventus, che non è passato inosservato. Nonostante l’amarezza per la sconfitta patita, il numero uno bianconero ha voluto partecipare alla premiazione e rendere così omaggio a coloro che poi, qualche secondo dopo, hanno alzato la Coppa al cielo.