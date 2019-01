Coppa Italia, Napoli all'esame Sassuolo: Koulibaly e Insigne titolari

Viste le squalifiche in A (ricorso permettendo), Ancelotti lancia dal 1' Koulibaly ed Insigne in Coppa Italia: al San Paolo arriva il Sassuolo.

Bocce ferme in campionato, la Coppa Italia entra nel vivo. Il programma degli ottavi prosegue con una domenica all'insegna di altre due big: Inter-Benevento ma anche Napoli-Sassuolo, di scena al San Paolo alle 20.45.

Ancelotti, viste le squalifiche rimediate dopo il match con l'Inter, in attesa di capire se il ricorso li riconsegnerà per la Lazio lancia Kalidou Koulibaly e Lorenzo Insigne dal 1' nel dentro o fuori con gli emiliani.

Sono loro le due certezze assieme ad Arkadiusz Milik, in stato di grazia e chiamato a fare le veci dell'acciaccato Mertens in attacco col numero 24. Per il resto turnover e solite possibili sorprese, ormai 'dogma' affermato della nuova gestione.

Karnezis tra i pali, Maksimovic in difesa, Diawara a centrocampo le altre novità in cantiere, ma occhio alle eventuali chance da titolare per Ounas e Rog. In casa Sassuolo è emergenza difesa: sarà 4-3-3 o 3-5-2, in avanti spazio a Matri.

Le probabili formazioni di Napoli-Sassuolo:

NAPOLI (4-4-2): Karnezis; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Diawara, Zielinski, F. Ruiz; Milik, Insigne.

SASSUOLO (4-3-3): Pegolo; Lirola, Lemos, Magnani, Rogerio; Sensi, Magnanelli, Bourabia; Berardi, Matri, Djuricic.