Coppa Italia, due murales per celebrare la finale Lazio-Atalanta: uno è su Immobile

Due murales rispettivamente a Roma e Bergamo per celebrare la finale di Coppa Italia tra Lazio ed Atalanta. Iniziativa della Lega Calcio.

Battendo rispettivamente e nelle due gare di semifinale, ed hanno guadagnato l'accesso alla finale di Coppa , che si terrà il prossimo 15 maggio alle ore 20.45 allo Stadio Olimpico di .

Per celebrare questa impresa da paerte delle due squadre, la Lega Calcio ha deciso di affidarsi a due artisti, Jorit per la città di RToma e Rosk&Loste per la città di Bergamo, e far realizzare nelle zone periferiche della città, nell'ottica di riqualificazione del territorio, due opere, ossia due murales giganti.

Per quanto riguarda la società biancoceleste, come testimoniato anche da una stories su Instagram postata da Jessica Immobile, il murales riguarderà il bomber della Lazio.

E' arrivato al riguardo il commento di Claudio Lotito, presidente della Lazio.

"E' un motivo di orgoglio per la mia squadra che nel 1900 ha portato il calcio nella Capitale poter comparire su un murales dedicato alla competizione che celebra il nostro sport al massimo livello nazionale".

Ed anche quello del collega Percassi, presidente dell'Atalanta.