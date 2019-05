Coppa Italia, la Lazio presenta la maglia per la finale del 15 maggio

La Lazio ha presentato nella giornata di oggi la maglia che indosserà in vista della finale di Coppa Italia contro l'Atalanta.

Attualmente all'ottavo posto in classifica con 55 punti a tre giornate dal termine, la di Inzaghi ad oggi sarebbe fuori da ogni qualificazione europea. E' anche per questo motivo che la finale di Coppa del prossimo 15 maggio contro l' assume un'importanza fondamentale per la stagione biancoceleste.

Nella giornata odierna è stata presentata la maglia che verrà utilizzata da Immobile e compagni. La classica casacca casalinga, che però vedrà primeggiare sulla parte frontale e centrale la scritta 'Finale Tim Cup 2018-2019 Stadio Olimpico'.

Su una delle due maniche sono invece previste delle strisce verdi, bianche e rosse con stampate sopra le strofe dell'inno nazionale italiano.