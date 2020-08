Corriere dello Sport - Coppa Italia, la finale a San Siro dopo 13 anni

Non è ancora ufficiale, ma la prossima finale di Coppa Italia potrebbe giocarsi a San Siro. Olimpico "occupato" per preparare l'Europeo.

Non è ancora cominciata la nuova stagione di , che già si prospetta una grande novità rispetto al recente passato. La finale di Coppa , ormai fissa allo stadio Olimpico di , potrebbe tornarsi a giocare a San Siro.

Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', infatti la finale della competizione potrebbe giocarsi il 19 maggio, e non allo stadio Olimpico ma a San Siro. Il motivo? La UEFA vuole il 18 maggio l’Olimpico che ospiterà l’11 giugno -Italia, gara inaugurale dell’Europeo. Margini di trattativa per consegnarlo 48 ore dopo non sembrano essercene.

Se il campionato dovesse finire il 23, tra l'altro, come successo quest’anno Roma e disputeranno l’ultima gara entrambe in trasferta.

La FIGC giudica "troppo compresso" il calendario e suggerisce di disputare in un’unica "finestra" gli ottavi di finale di , ora spalmati su 2 settimane, perché il contratto con la Rai prevede almeno 14 gare in prime time. Il cambiamento prevedrebbe una penale per la Lega, ma permetterebbe di piazzare un turno infrasettimanale in più (7 e non 6) e dunque di finire il campionato il 16 maggio.