Coppa Italia, Juventus-Milan e Napoli-Inter: il punto sulle semifinali

La Coppa Italia si prepara a ripartire, ma dove avevamo lasciato le quattro squadre impegnate? Il punto sulle sorti della competizione.

Il Ministro dello Sport ha dato il via alla nuova ripartenza del calcio italiano, scegliendo la Coppa Italia come prima competizione da disputare . Nonostante alcune squadre siano contrarie a questa scelta , la Coppa dovrebbe giocarsi dal 13 al 17 giugno, comprendendo semifinali di ritorno e finalissima, prima della .

Le semifinali sarebbero quindi una il 13 giugno ( - ) ed una il 14 ( - ). Poi la finale dovrebbe giocarsi giorno 17, a tre giorni dalla data scelta per la ripresa del campionato (il 20 giugno).

Ci sarebbero squadre, evidentemente, che a seconda del loro percorso potrebbero subito giocare tre partite in un lasso di tempo strettissimo, dal 13 al 20 giugno. A maggior ragione dopo un periodo di inattività di tre mesi. Ma ormai sembra questa la decisione presa dai piani alti.

JUVENTUS-MILAN

Ma dove ci eravamo fermati con la Coppa ? Come detto, restano da giocare le due semifinali di ritorno, quindi si erano disputate solo quelle d'andata. Il 13 febbraio Milan e Juventus si sono affrontate a San Siro.

Una partita giocata bene dal Milan e riacciuffata nel finale dalla Juventus. L'1-1 finale porta le firme di Ante Rebic ( on fire in quel periodo di stagione) e del solito Cristiano Ronaldo (su rigore).

Il ritorno si giocherà quindi all'Allianz Stadium e, come se non bastasse già questa difficoltà, il Milan dovrà rinunciare anche a tre giocatori fondamentali, tutti e tre squalificati proprio dopo l'andata : Zlatan Ibrahimovic, Theo Hernandez e Castillejo.

La Juventus arriva a questo turno dopo aver battuto la nei quarti di finale e l' agli ottavi; il Milan invece ha prevalso sul nei quarti e sulla negli ottavi.

NAPOLI-INTER

Il 12 febbraio, invece, si giocò Inter-Napoli. La squadra di Gattuso, anche un po' a sorpresa, dominò praticamente i nerazzurri nella loro tana. Non mancarono comunque le occasioni alla squadra di Conte, che però uscì sconfitta per 1-0 con la zampata di Fabian Ruiz.

A Conte non bastò nemmeno l'assalto finale con Eriksen, Sanchez, Lautaro e Lukaku schierati tutti insieme. Il ritorno era programmato per il 5 marzo al San Paolo, ma si giocherà quindi (in attesa dell'ufficialità) il 14 giugno.

Lo stato di forma delle due squadre sarà tutto da verificare, anche se ovviamente il Napoli avrà il vantaggio del risultato dell'andata (a Gattuso bastarebbe anche il pareggio).

Il Napoli ha sconfitto la nei quarti di finale ed il negli ottavi; l'Inter ha battuto invece la e prima ancora il .