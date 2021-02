Coppa Italia, Juventus e Inter si qualificano alla finale se...

Juventus e Inter si giocano la finale di Coppa Italia. Andiamo a vedere tutte le combinazioni per il passaggio del turno.

L'attesa è finita: Juventus e Inter questa sera si affronteranno nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, dopo che nella gara d'andata la Vecchia Signora è uscita vittoriosa da San Siro per due a uno.

Juventus e Inter si giocano quindi l'accesso alla finale di Coppa Italia, una competizione che negli ultimi anni è sempre meno snobbata dalle squadre italiane. In particolare per l'Inter, potrebbe essere l'occasione più grande quest'anno per tornare ad alzare un trofeo dopo dieci anni: fu proprio la Coppa Italia nel 2011.

Ma chi affronterà quindi la vincente tra Atalanta e Napoli in finale di Coppa Italia? Ecco tutte le combinazioni per il passaggio del turno:

JUVENTUS SI QUALIFICA SE

Vince con qualsiasi punteggio

Pareggia con qualsiasi punteggio

Perde con il punteggio di 0-1

INTER SI QUALIFICA SE

Vince con 2 o più goal di scarto

Vince con un solo goal di scarto ma segnando almeno 3 goal

Le due squadre andrebbero ai supplementari ovviamente con un solo punteggio, ovvero il 2-1 a favore dell'Inter che eguaglierebbe perfettamente la vittoria all'andata della Juventus.