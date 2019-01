Coppa Italia, Inter-Lazio: in palio l'ultimo posto in semifinale

Stasera si decide l'ultima semifinalista di Coppa Italia: sarà una tra Inter e Lazio ad affrontare il Milan. In campo sia Icardi che Immobile.

Manca ancora un posto da assegnare per completare il quadro delle semifinalista di Coppa Italia e a giocarselo saranno Inter e Lazio nell'ultimo quarto di finale.

I nerazzurri vogliono regalarsi il derby col Milan in semifinale, ma dal canto suo la Lazio ha una tradizione positiva in Coppa Italia e ha vinto l'ultimo confronto contro l'Inter nel 2017 a San Siro, sempre ai quarti di finale.

Per quanto riguarda le formazioni che scenderanno in campo, nella Lazio il dubbio principale è su chi affiancherà Immobile, intoccabile in avanti, tra Caicedo e Correa. In questo momento l'ecuadoregno è favorito, mentre Luis Alberto partirà quasi sicuramente dalla panchina.

A centrocampo dovrebbe esserci spazio per Berisha e Durmisi, con Parolo e Badelj che partiranno inizialmente fuori. Regolarmente in campo invece Milinkovic-Savic.

Spalletti dovrebbe rispondere con un 4-3-3 senza Perisic, ancora scottato dalle vicende di mercato seppur convocato. In attacc potrebbe esserci spazio per l'ex Candreva con Icardi e Politano.

In mediana si rivedrà Borja Valero insieme a Gagliardini e Brozovic. Il reparto difensivo sarà invece composto da D'Ambrosio, per il momento avanti rispetto a Cedric, Skriniar, Miranda (al posto dell'infortunato De Vrij) ed Asamoah.

Ecco le probabili formazioni:

INTER (4-3-3): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Miranda, Asamoah; Gagliardini, Brozovic, Borja Valero; Politano, Icardi, Candreva.

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Wallace, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic-Savic, Leiva, Berisha, Durmisi; Caicedo; Immobile.