Coppa Italia, data e orario delle semifinali: Juve-Milan e Napoli-Inter il 12 e 13 giugno alle 21

Sono state ufficializzate date e orario delle semifinali di Coppa Italia: Juventus-Milan venerdì 12 e Napoli-Inter sabato 13, entrambe alle 21.

Termina la lunga attesa imposta dall'emergenza Coronavirus: il calcio riparte finalmente anche in con l'ufficialità delle date e degli orari per le semifinali di ritorno della .

- si giocherà venerdì 12 giugno, - sabato 13 giugno: entrambe le sfide sono fissate per le ore 21. La Lega ha confermato le date già comunicate nei giorni scorsi, ufficializzando anche l'orario del calcio d'inizio.

Il grande calcio italiano torna su #Radio1 e @Radio1Sport con la #CoppaItalia 🇮🇹

Tutte le emozioni di #JuventusMilan e #NapoliInter in diretta, minuto per minuto, venerdì 12 e sabato #13giugno alle 21. pic.twitter.com/jP82GbGikq — Rai Radio1 (@Radio1Rai) June 10, 2020

Il calcio italiano riparte dunque con la priorità della coppa nazionale, che verrà conclusa prima della ripartenza del campionato: le quattro squadre rimaste in corsa potranno dunque alzare un trofeo in pochi giorni.

Si riparte dall'1-1 dell'andata tra Milan e Juventus e dall'1-0 firmato dal Napoli a San Siro contro l'Inter: con ogni probabilità in caso di parità non si procederà con i tempi supplementari ma si andrà direttamente ai calci di rigore, per evitare un dispendio energetico troppo elevato alla ripresa dopo la lunga sosta.